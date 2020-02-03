Ağrı emniyetinden gece uygulaması

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Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engellemek adına Ağrı merkezde bulunan mahalle ve sokaklarda gece uygulaması başlattı.

Kentte gece eksi 20 derecenin altına inen soğuk havada mahalle aralarında ve metruk binalarda gerçekleştirilen uygulamaya ilişkin görüntüler, Ağrı Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınlandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz mahallelerimizdeki metruk binalarda uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek için "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

AĞRI 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:42

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