Ağrılı Kayakçılar Bitlis’ten 8 madalya ile döndü

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Ağrılı kayakçılar Bitlis’te düzenlenen "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasına damga vurdu

Bitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2020 faaliyet programında yer alan "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması" yapıldı.

BitlisTatvan kara yolunun Rahva bölgesindeki tarihi ElAman Hanı Mevkisi’nde düzenlenen yarışmaya, 20 ilden 250 sporcu katıldı.

Sporcular, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalara Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Erhan Dursun ve Akif Demirkaya yönetiminde Ağrı’yı temsil eden kayakçılar piste göz kamaştırdı. Ağrı’lı sporcular; 3 altın,3 gümüş 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı.

Ağrı’lı sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle; Büyük Bayanlarda Seher Kaçmaz birinci, Zozan Malkoç ikinci, Genç Bayanlarda Fatma Yavuz birinci, U20 Bayanlarda Fatma Koçer ikinci, Yıldız Bayanlarda Rojda Yılmaz üçüncü, Genç Erkeklerde Mehmet Türün birinci, Yıldız Erkeklerde Cumali Doğan ikinci, Ömer Uğur üçüncü oldu

AĞRI 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:42

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