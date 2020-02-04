Ağrı’da yola çığ düştü

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Ağrı’nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki kara yoluna çığ düştü. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Ağrı’da Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

AĞRI 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:42

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