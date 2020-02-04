Ağrı’da yola çığ düştü

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AĞRI'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Sürücüler, bölgede mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok sürücü, yolda kaldı. Ulaşımın yeniden sağlanması için bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.



AĞRI 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:42

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