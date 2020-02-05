Ağrı´da kocasını balta ile öldürdü

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AĞRI´nın Taşlıçay ilçesinde oturan Hasan Çur (31), tartıştığı eşi Zeytun Çur (30) tarafından balta ile öldürüldü.

Olay saat 21.00 sıralarında ilçenin 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocukları bulunan Zeytun Çur ile eşi Hasan Çur arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken psikolojik sorunları öğrenilen Zeytun Çur, eşi Hasan Çur´a balta ile saldırdı. Sırtandan balta darbesiyle ağır yaralanan Hasar Çur, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır alan Çur, ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Hasan Çur, yolda hayatını kaybetti.

Çur´un cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Gözaltına alınan Zeytun Çur, Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.FOTOTĞRAFLI



AĞRI 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:41

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