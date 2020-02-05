Ağrı'da, merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi

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AĞRI'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı Merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir."



AĞRI 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:41

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YATSI 18:57

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