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Amca ve yeğen, uçan robot kuş yaptı

DHA

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan Kemalettin Demirbaş, yeğeni Habip Demirbaş ile birlikte uçabilen robot kuş yaptı. Portatif olarak yapılan ve 10 dakika süreyle uçabilen kuş, uçaklar için tehlike oluşturan kuş sürülerini uzaklaştırmada kullanılabilecek.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Mektronik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kemalettin Demirbaş, aynı bölümde okuyan yeğeni Habip Demirbaş ile birlikte kurdukları 'Mektronik' grubuyla çeşitli projeler yapmaya başladı. Sosyal medyada da 'mekatronik' ismiyle sayfa açan amca yeğen, savunma sanayiine destek için heronlar ve büyük kuşlardan esinlenerek yeni bir projeye başladı. Robot kuş yapmak için kolları sıvayan amca yeğen, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından projelerini tamamladı. Gerçek bir kuşun fiziki özelliklerini taşıyan robot kanatlıyı 10 dakika süreyle uçurmayı da başaran amca ve yeğen, büyük mutluluk yaşadı.
Robot kuşun savunma sanayiinde ya da uçaklar için büyük tehlike olan kuş sürülerini uzaklaştırmada kullanılabileceğini belirten Kemalettin Demirbaş, "Robot kuş projemiz aslında çok büyük ve başarılı bir çalışmamızdır. Bu projeyi Türkiye'de başaran ilk kişiler biz olduk. Bu kuş görünümlü insansız hava aracını doğadaki kuşların anatomisi ve fizyolojisini taklit ederek kamuflaj olma özelliğine sahip olarak yaptık. Kamuflaj özellikleriyle dünyada ilk kuş heron sistemini yaparak çalışmalarımızı başlattık. Projemizin daha iyi olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sistemimizin kullanım alanlarını açıklamamız gerekirse savunma sanayii ve havalimanlarında özellikle havalimanlarının korkulu rüyası olan kuş sürülerinin oradan uzaklaştırılmasına yarayacağını düşünerek daha sonra da askeri ve farklı kategorilerde yer alacak olan bu kuşumuz daha sonra üzerine eklenebilecek olan teknolojik etkenlerle birlikte kendi türünden ilk olan bir heron türü olacaktır" dedi.
Sağlık sektöründe görev yaptığını ve aynı zamanda amcasıyla birlikte Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Mektronik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Habip Demirbaş, yaklaşık bir yıldır çalıştıkları projelerinin ilk etabını tamamladıklarını söyledi. Test uçuşu sırasında olumlu olumsuz taraflarını da not ederek kuşu geliştirdiklerini anlatan Habip Demirbaş, "Tabi ki bazı eksikler hala var, bu eksikler nelerdir, onun üzerinde çalışıyoruz. Bir sonraki aşamalarımız entegre edeceğimiz kapalı çevrim içi sistemler olacaktır. Entegre edeceğimiz çeviri sistemler olacaktır. Bunlar piadi sistemi, oturum uçuş sistemleri olacak. Şu an 10 dakika gibi bir uçuş süresi ile havada kalıyor. Bundan sonraki çalışmalarımzın daha verimli olabilmesi için farklı bir pil modeli ve kanat hareketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni kullanacağımız pil sistemiyle kuşun daha fazla havada kalmasını sağlayabiliriz ve kanat hareketleri ile daha fazla bir mesafeyi sorunsuz bir şekilde kat etmesi için de yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. 
Robot kuş projelerini kendilerinin çizdiğini, maddi imkansızlıklar nedeniyle 3D yazıyıcıyı da kendi imkanlarıyla ürettiklerini ifade eden Demirbaş, portatif olarak ürettikleri kuşu seri olarak üretmeyi hedeflediklerini söyledi. 

AĞRI

06 Şubat 2020 Perşembe

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