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Pekin’e gidebilmek için hazırlanıyor Hiçbir zorluk ona engel değil

İHA

Ağrılı Milli Kayakçı Fatma Yavuz, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Vizesi alabilmek için, yaz kış demeden hazırlıklarını sürdürüyor.

Pekin’e gidebilmek için hazırlanıyor Hiçbir zorluk ona engel değil

Ağrılı Milli Kayakçı Fatma Yavuz, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Vizesi alabilmek için, yaz kış demeden hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenörü Erhan Dursun gözetiminde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı ile birlikte sürdüren Mili Sporcu Fatma Yavuz, gözünü 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına diktiğini söyledi.
Şu ana kadar Yıldızlar kategorisinde Türkiye adına girdiği birçok uluslararası şampiyonada başarı ile dönen Yavuz, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılabilmek için, çalışmalarını Ağrı’da sürdürüyor. Çalışmalarına yaz kış, yağmur kar demeden aralıksız devam eden Milli Sporcu, yoğun kar yağışı altında kayak takımı ile birlikte sürdürdüğü antrenmanı sırasında yaptığı açıklamada, “Beş yıldır Kayaklı Koşu Sporunu yapıyorum. 2019 EYOF’ta yarıştım. 2020 Lozan Gençlik Olimpiyatları’nda yarıştım. İnşallah bu seferki hedefim, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında yarışmak. Şu an takımla antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ben kayağa başladığım gibi Sporcu Eğitim Merkezi’ne yerleştim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bize çok destek oluyor. Beş yıldır bütün imkânları bizim için seferber etmişler. Şu anda imkânlarımız her şey çok iyi durumda. Önümüzde tabi ilk önce iki ay sonra Balkan Şampiyonası var. Şimdilik ona hazırlanıyoruz. Ondan sonrada dediğim gibi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için mücadelemi devam ettireceğim” dedi.

"Hedefimiz Olimpiyat Oyunlarına gidebilmek"
Milli Sporcu Fatma Yavuz’un beş yıldır Antrenörlüğünü yapan Erhan Dursun’da Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımı ile birlikte yazkış hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Dursun: “ Geçen yıl Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS), Türkiye’ye Gençlik Olimpiyatları için iki sporculuk kota verdi. Bir bayan ve bir erkek. Bu iki kotayıda bizim sporcularımız doldurdu. Mehmet Türün ve Fatma Yavuz. İkisi de bizim kamp eğitim merkezimizde yetişti. İki sporcumuzda Yıldızlar kategorisinde derece almış sporcularımız. Fatma geçen yıl, Balkanlar’da ikinci oldu. Bu sene üçüncü oldu. İnşallah bu yıl hedefimiz Olimpiyatlara gidebilmek. Bizim sporcularımız için artık Balkanlar ve Avrupa şampiyonaları az geliyor. Sporcumuz Fatma’ya o konuda güveniyoruz. Kendisi çok başarılı bir sporcu” diye konuştu.

"Sporcularımız her turnuvaya damga vuruyor"
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımının antrenmanlarını yerinde takip eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak ise, Milli Sporcu Yavuz ve diğer sporcuların başarılı olabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
“ Bizim sporcularımız yazın bile çalışmalarını sürdürüyor. Tekerlekli kayakla kışa hazırlık yapıyorlar. Yazın kondisyon çalışmalarını sürdürüyorlar. Ondan sonra da kışın kar antrenmanlarına başlıyorlar. Ama bu yıl kar geç yağdı diye geç başlamak zorunda kaldılar. Şu anda görüyorsunuz ki bereketi ile geldi. Sporcularımızda kar yağışı altında antrenmanlarını sürdürüyorlar. Biz Gençlik Spor olarak, antrenörlerimiz eşliğinde Türkiye’nin her ilinde bu eğer Kayaklı Koşu varsa en iyisini imkânlar dâhilinde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl her yıl olduğu gibi sporcularımız başarılı sonuçlar elde ederler. Geçen yıl Türkiye Finallerinde şampiyonluğu Ağrı’ya getirdik. Bu senede ümitliyiz. İyi çalışıyor hocalarımız ve sporcularımız. Sporcularımızın şu anda performansları gayet iyi durumda. Bizde elimizden geldiğince kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah emekler boşa gitmez. Şu anda bu alanda birçok sporcumuz var. Ülke genelinde geçmiş yıllara nazaran ön plana çıkmaya başladık. Ağrılı sporcularımız her turnuvaya damga vuruyor. Kızımız Fatma’da çok başarılı bir sporcu. Zaten Fatma Yavuz beş yıldır kurumumuz tesislerinde kalıyor. İnşallah başarıları devam eder. Kendisine inanıyoruz.”

AĞRI

07 Şubat 2020 Cuma

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