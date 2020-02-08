Kar yağışı altında sokak hayvanları için seferber oldu

Kar Kalınlığının yarım metreyi bulduğu Ağrı’da sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanması üzerine Ağrılı hayvanseverlerden Mürsel Malay, sokak hayvanları için seferber oldu.

Ağrı Sanayi Sitesinde esnaf olan Mürsel Malay, kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaşmasıyla kar yağışına aldırış etmeden, kendi imkânları ile aldığı ve esnaftan topladığı yiyecekleri, sokak hayvanlarına vermek için seferber oldu.

Hayvansever Malay yaptığı açıklamada, "Ben sanayide esnafım. Memleketimizde havalar çok soğuk ve birkaç gündür de kar çok yağıyor. En az insanlar kadar sokak hayvanları da mağdur oluyor. İnsanlar hayvanları rast gele sokaklara bırakıyor ve kötü davranıyor. Dükkânımın önüne daha geçenlerde üç yavru köpek bırakmışlar. Açtılar. Onların durumuna çok üzüldüm. Aldım besliyorum. Bir kulübe yaptım onlara. Kar yarım metreyi aştı. Sağ olsunlar esnaf arkadaşlarımızda destek oluyor. Bunun yanında diğer hayvanları da düşünmemiz lazım. Elimizden geldiğince yiyecek bırakıyoruz. Ağrı halkından rica ediyoruz merhamet istiyoruz, sessiz canlar adına gerçekten havalar çok soğuk, sabaha karşı buzlanma oluyor. Hayvanlar çok zor durumda kalıyor. Çoğu yiyecek bulamadığı için açlıktan ölüyor. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum insanların. Her kes kendi çapında bir şeyler yaparsa ne insanlar ne de hayvanlar mağdur olmaz” dedi.



"Sokak hayvanlarına verilen yiyecekler israfında önüne geçiyor"

Esnaf ve vatandaşlardan genelde atık yiyecekleri toplayıp sokak hayvanlarına verdiğini anlatan Malay: “Vatandaşlardan yemek istiyoruz. Genelde ev ve iş yerlerinde artan yemeklerini topluyorum. Bazen kendi imkânlarımla alıyorum. Bir kap su, bir kap yemek ve kış aylarında onların yaşama tutunmalarını sağlıyor. Bazı kişiler bu hayvanlara zarar veriyor. Biz barınak yapıyoruz. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama bazıları bu barınakları yıkıyor. Oysa böyle davranmasalar daha güzel oluyor. Ayrıca Ağrı’da hemen her evde belki kilolarca yemek atığı çıkıyor. Onları bir şekilde çöpe atacaklarına bir şekilde biriktirip, sokak hayvanlarına verseler israfında önüne geçmiş olurlar. Tabi gönül ister ki bu hayvanlar içinde yeterli barınaklar yapılsın. Sokakta bu kadar çok hayvan olmasa. Ama şimdilik durum bu. Biz elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tabi bir yönden bunların sokaklar da bu kadar fazla olması da insanlar için tehlike de arz ediyor. Bunu da göz ardı etmiyoruz. Dediğim gibi imkanlar dahilinde daha iyi şeyler yapılabilir. Yetkililerden de destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AĞRI 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:38

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