Hamur ve Diyadin´de köy okulları ile taşımalı eğitim tatil

-AĞRI´nın Hamur ve Diyadin ilçelerinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Hamur Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı köy okulları ile taşımalı gelen tüm öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Diyadin Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları sebebiyle köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



AĞRI 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:43

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.