Semanur, hasret kaldığı okuluna kavuştu

Ağrı’da ailesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan 13 yaşındaki Semanur Uzun, Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “Benim Öğrencim“ projesi ile yeniden okula kazandırıldı.

Ağrı’da ailesinin maddi imkânsızlıkları ve annesinin rahatsızlığı nedeni ile okula devam edemeyen Merkez Murat YBO 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Semanur Uzun, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte okula devam edemeyen öğrencilerin okula kazandırılması amacıyla başlatılan “Benim Öğrencim” projesi ile oluşturulan ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden çok özlediği okuluna kavuştu.

Ağrı merkez 100. Yıl Mahallesi’nde ikamet eden Türkan ve Remzi Uzun çiftinin 9 çocuğundan okula giden tek çocukları olan Semanur Uzun (13), ailesinin maddi sıkıntıları ve annesinin hastalığı sebebi ile geçen yıl çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kalarak, evde ev işleri ve annesinin bakımı ile ilgilenmeye başladı.

Semanur’un durumunu, kent genelinde çeşitli sebeplerle okulu bırakan öğrencilerin tespit edilip, tekrardan okula kazandırılması amacıyla başlatılan 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında oluşturulan ekipler ve öğretmenlerinden öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bizzat Semanur’un ailesini ziyaret edip, sorunlarını yerinde gördü. Ailenin içinde bulunduğu sıkıntıların çözülmesi ve annenin tedavi olabilmesi için gerekli tüm imkânların, Ağrı Valiliğinin de desteği ile çözüme kavuşturulacağını baba Remzi Uzun’a söyleyen Tekin, Semanur’un yeniden okula gönderilmesi konusunda ailesini ikna etti.



‘Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz’

Müdür Tekin, Semanur’un ailesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Biz burada ailemizi ziyaret ettik. Burada toplan 9 kardeşi olan Semanur kızımızın okula devam edemediğini öğrendik. Semanur’un ayrıca kardeşleri arasında okula giden tek çocuk olduğunu da öğrendik. Fakat başta kendisinin, annesinin, kardeşlerinin sağlık sebepleri olmak üzere ailesinin ekonomik durumundan ötürü okula davam edemediğini öğrenince ARGE ‘deki ekip arkadaşlarımız ve okul müdürümüzle beraber ev ziyaretine geldik. Anne ve babamızla görüştük. Onları ikna ettik. Onlarda bize çocuklarını okula göndereceklerine dair söz verdiler. Bizde onlara hem kızımızın hem eğitim masraflarını karşılayacağız. Hem de onun ihtiyaçlarını karşılarken sağlık problemler ile yakından ilgileneceğiz. Aynı zamanda ailemizi ekonomik anlamda destek olmak konusunda ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu konuda Sayın Valimizle görüşüyoruz bu durumları. Onlarında destekleri oluyor. Burada bizim için önemli olan özellikle kız öğrencilerimizin okula devamını sağlamak. Bu bizim iki yıldır ilimizde yürüttüğümüz 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında yapılıyor. Bu proje ile biz özellikle kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların okula devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii erkek öğrencilerimiz içinde bu geçerli” dedi.



‘Bu problemi ortadan kaldıracağız’

Ağrı’da çeşitli nedenlerden dolayı ailelerin, özellikle kız çocuklarını okula göndermediklerine dikkat çeken Müdür Tekin, “Özellikle ekonomik ve sağlık sebepleri ile aileler maalesef kız öğrencilerimizi okula göndermiyorlar. Ama inşallah biz burada Ağrı’da bu problemi ortadan kaldıracağız. Semanur da inşallah bundan sonra okuluna devam edecek. Onun durumunu önemli kılan bir başka hususta ailenin okuyan tek çocuğu olması. Biz bunun takibini de bizzat kendimiz yapacağız. Biz şu anda Eylül ayından itibaren yaklaşık olarak, 80 kız öğrencimizi okula kazandırdık. Bir o kadarda erkek öğrencimizi okula kazandırdık. Bu çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Artık okuluma devam edeceğim için çok mutluyum"

Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı proje ile yarım bıraktığı okuluna devam etmeye başlayan Semanur Uzun, okula dönmenin mutluluğunu yaşadı. Okuldan uzak kaldığı süreçte okula özlem duyduğunu dile getiren Uzun, şu ifadeleri kullandı:

“Annemin hastalığı sebebi ile okulu bırakıp köye gitmek zorunda kaldım. Bende hastayım. Ailemin maddi durumu kötü. Bu yüzden okula devam edemedim. Okulu bırakıp anneme bakmak zorunda kaldım. Okulumu çok özlemiştim. Artık okuluma devam edeceğim için çok mutluyum. Bu gün İl Milli Eğitim Müdürümüz bizi ziyaret etti. Bizim bütün sorunlarımızı dinledi. Bize lazım olan her şeyi sağlayacaklar. Annem babamda söz verdiler. Artık okula gideceğim. Babam çalışamıyor. Abilerimde hasta oldukları için çalışamıyorlar. Toplam 9 kardeşiz. Ben okul okumayı çok istiyorum. Gelecekte mühendis olmak istiyorum. İnşallah ta amacımı gerçekleştireceğim. Aileme, anne ve babama okuyarak bakmak istiyorum. Ağabeylerim okumadı ama ben okuyacağım. Bana bu fırsatı sağlayan büyüklerime çok teşekkür ederim. Beni tekrar okuluma kavuşmamı sağladılar.”

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