(Görüntülü) 2600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) 2600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler

DHA

AĞRI'da, baz istasyonunun arızalanması nedeniyle cep telefonlarıyla haberleşme yapılamadı. Bunun üzerine, ekipler harekete geçerek 2 bin 600 rakımda bulunan Batmış köyündeki baz istasyona ulaşıp, yoğun tipi altında arızayı giderdi.Ağrı'da etkili olan fırtına ve tipi ulaşımın yanı sıra haberleşmeyi de etkiledi. Tipi nedeniyle merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Batmış köyündeki baz istasyonu arızalandı. Baz istasyonundaki arıza nedeniyle cep telefonlarıyla görüşme yapılamayınca ekipler harekete geçti. 2 bin 600 rakımda bulunan baz istasyonundaki arızayı gidermek için belli bir noktaya kadar araçlarıyla gelen ekipler, daha sonra kar motorlarıyla yoluna devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgeye ulaşan ekipler, tipi altında yaptıkları çalışmayla baz istasyonundaki arızayı giderdi. Yoğun tipi altında görev yaptıklarını söyleyen Yakup Özbeyli, her türlü hava şartına rağmen halkın sağlıklı haberleşme yapabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler
YEREL HABERLER 2600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını ...
Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, gönderdiler
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, ...
Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, gönderdiler
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, ...
Ağrı’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Ağrı’da kaçak sigara operasyonu
Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı
YEREL HABERLER Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X