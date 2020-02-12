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Semanur 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna kavuştu

DHA

AĞRI'da Türkan ve Remzi Uzun çiftinin 9 çocuğundan 8'incisi olan Semanur Uzun (13), maddi yetersizlik ve annesinin rahatsızlığı sebebiyle Murat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) 8'inci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında Semanur Uzun'un bir yıldır okuldan ayrı olduğunu belirleyen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir heyetle Uzun ailesini ziyaret etti. Maddi destek ve annenin tedavisi konusunda yardımcı olacaklarını belirten Tekin, Uzun ailesini Semanur'un okula dönmesi konusunda ikna etti. Okula döneceği için mutlu olan Semanur Uzun, mühendis olmayı istediğini söyledi. 
Merkez 100'üncü Yıl Mahallesi´nde yaşayan Türkan ve Remzi Uzun çiftinin 9 çocuğundan 8'incisi olan Semanur Uzun, Murat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) 8'inci sınıfta eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ailesinin maddi sıkıntıları, romitazma, şeker ve nefes darlığı hastası olan annesine yardımcı olabilmek için çok sevdiği okulundan ayrılan Semanur Uzun, ev işleriyle ilgilenmeye başladı. 
'BENİM ÖĞRENCİM' PROJESİYLE ULAŞILDI
Geçen yıl eğitimini yarım bırakan Semanur Uzun'un durumu, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu bırakan öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı 'Benim Öğrencim' projesiyle öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerden oluşan bir heyet, Semanur'u evinde ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Türkan ve Remzi Uzun çiftiyle görüşen Tekin, maddi sıkıntıların çözümü ve annenin tedavi edilmesi için Ağrı Valiliği ve kurumlarının destek olacağını belirtti. Görüşmelerden sonra Uzun ailesi Sedanur'un okula dönmesini kabul etti.
'HEDEFİMİZ KIZ ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAMAK'
Sedanur'un okulu bıraktığını öğrenince ev ziyareti yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Semanur kızımızın anne ve babasıyla görüştük. Onları Semanur'un okula dönnmesi konusunda ikna ettik. Onlar da bize çocuklarını okula göndereceklerine dair söz verdiler. Biz de onlara hem kızımızın eğitim masraflarını karşılayacağımızı hem de sağlık problemleri ile yakından ilgileneceğimizi söyledik. Aynı zamanda ailemize ekonomik anlamda destek olmak konusunda ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu konuda sayın Valimizle görüşüyoruz. Burada bizim için önemli olan özellikle kız öğrencilerimizin okula devamını sağlamak. Bu bizim iki yıldır ilimizde yürüttüğümüz 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında yapılıyor. Bu proje ile biz özellikle kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların okula devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi erkek öğrencilerimiz için de bu geçerli" diye konuştu. Faruk Tekin, 2019 Eylül ayından itibaren yaptıkları çalışmalar sonucu 80 kız ve bir o kadar da erkek öğrenciyi okula kavuşturdukları bilgisini de verdi. 
'OKULUMU ÇOK ÖZLEMİŞTİM'
Yeniden okuluna dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan Semanur Uzun, şunları söyledi:
"Annemin hastalığı sebebi ile okulu bırakıp köye gitmek zorunda kaldım. Ailemin maddi durumu kötü. Bu yüzden okula devam edemedim. Okulu bırakıp anneme bakmak zorunda kaldım. İl Milli Eğitim Müdürümüz bizi ziyaret etti. Bizim bütün sorunlarımızı dinledi. Bize lazım olan her şeyi sağlayacaklar. Annem babam da söz verdiler. Artık okula gideceğim. Okulumu çok özlemiştim. Toplam 9 kardeşiz. Mühendis olmak istiyorum. İnşallah da amacımı gerçekleştireceğim. Aileme, anne ve babama okuyarak bakmak istiyorum. Ağabeylerim okumadı ama ben okuyacağım. Bana bu fırsatı sağlayan büyüklerime çok teşekkür ederim. Beni tekrar okuluma kavuşmamı sağladılar."
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerin aileyi ikna etmesiyle Semanur Uzun, Murat YIBO'daki sınıfına geri döndü. 

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