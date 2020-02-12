Ağrı'da okullar yarın tatil

-AĞRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ağrı il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."



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