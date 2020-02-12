Ağrı’da okullar tatil edildi

Ağrı’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile merkez ve bağlı köylerde okullar yarın 1 gün süre ile tatil edildi.



Ağrı Valiliğinde yapılan açıklamada, ”Olumsuz hava şartlarından dolayı 13.02.2020 Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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