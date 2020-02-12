Ağrı’da okullar tatil edildi

Ağrı’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile merkez ve bağlı köylerde okullar yarın 1 gün süre ile tatil edildi.
Ağrı Valiliğinde yapılan açıklamada, ”Olumsuz hava şartlarından dolayı 13.02.2020 Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-