Özel sporcu Reşan Çetrez, Vali Elban’ı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özel sporcu Reşan Çetrez, Vali Elban’ı ziyaret etti

İHA

Erzurum 'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda Kayaklı Koşu 'da Yıldızlar kategorisinde birincilik elde eden 14 yaşındaki Reşan Çetrez, Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Özel sporcu Reşan Çetrez, Vali Elban’ı ziyaret etti

Erzurum 'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda Kayaklı Koşu ’da Yıldızlar kategorisinde birincilik elde eden 14 yaşındaki Reşan Çetrez, Vali Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Reşan Çetrez, Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda kayaklı koşuda yıldızlar kategorisinde birincilik elde etti. Başarısının ardından Vali Sayın Süleyman Elban’ı makamında ziyarete bulundu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim ve Antrenörü Yonca Karademir ile birlikte Vali Süleyman Elban’ı makamında eden Reşan Çetrez, Elban’a elde ettiği başarılarını anlattı. Elban, özel sporcu Reşan Çetrez’i elde başarılarından dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da Bilek Güreşi Müsabakaları yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da Bilek Güreşi Müsabakaları yapıldı
Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Ağrı'da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yollar ...
Yıllardır güvenlik nedeni ile kapalı olan yol trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Yıllardır güvenlik nedeni ile kapalı olan yol trafiğe ...
Ağrı'da okullar yarın tatil
YEREL HABERLER Ağrı'da okullar yarın tatil
Ağrı’da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Ağrı’da okullar tatil edildi
Elektrik arıza ekibi tipide mahsur kaldı
YEREL HABERLER Elektrik arıza ekibi tipide mahsur kaldı
Ağrı'da tipi hayatı felç etti
YEREL HABERLER Ağrı'da tipi hayatı felç etti
Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli
YEREL HABERLER Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli
Ağrı’da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Ağrı’da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz ...
Ağrı Barosu’ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Ağrı Barosu’ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan’a ...
Ağrı - 22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve kilim örtüldü
YEREL HABERLER Ağrı - 22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve ...
(Görüntülü) Semanur 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna kavuştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Semanur 'Benim Öğrencim' projesiyle ...
Semanur 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna kavuştu
YEREL HABERLER Semanur 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna kavuştu
Ağrı Barosu’ndan Feyzioğlu’na teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Ağrı Barosu’ndan Feyzioğlu’na teşekkür ziyareti
(Görüntülü) Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, gönderdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak ...
(Görüntülü) 2600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2600 metrede tipi altında baz istasyonu ...
Semanur, hasret kaldığı okuluna kavuştu
YEREL HABERLER Semanur, hasret kaldığı okuluna kavuştu
2600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler
YEREL HABERLER 2600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını ...
Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, gönderdiler
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, ...
Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, gönderdiler
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, ...
Ağrı’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X