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Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi

İHA

Şehir merkezinde hizmet veren şehir içi dolmuş hatlarının devri bugün gerçekleşti. Dolmuş esnafının hat bedelleri bugün itibariyle banka hesaplarına aktarıldı. Şehir içi hatlarının kullanım hakkının tamamı Ağrı Belediyesine geçmesiyle ilgili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade eden kooparatif başkanları Fadıl ATAŞ ve Reis Alpaslan dolmuş esnafı adına Savcı Sayan'a teşekkür ettiler.

Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi

Şehir merkezinde hizmet veren şehir içi dolmuş hatlarının devri bugün gerçekleşti. Dolmuş esnafının hat bedelleri bugün itibariyle banka hesaplarına aktarıldı. Şehir içi hatlarının kullanım hakkının tamamı Ağrı Belediyesine geçmesiyle ilgili Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade eden kooparatif başkanları Fadıl ATAŞ ve Reis Alpaslan dolmuş esnafı adına Savcı Sayan’a teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, “ Çok kısa bir süre geçmesine rağmen hat sahiplerimizi mağdur etmeyip, ödemelerini gerçekleştirdik. Ulaşım hatlarımızın tamamının kullanım hakları belediyemize geçmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Şoförler ve otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan sonucun Ağrı’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, dolmuş esnafına hat bedelinin peşin ödemesini sağladığı için Belediye Başkanı Savcı Sayan’a dolmuş esnafı adına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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