Ağrı'da kar kaplanlarının zorlu mücadelesi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

AĞRI'da, İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede ekipler, gecegündüz karla mücadele ediyor.

Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy yolu ile 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma yapıyor.

Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreye, kırsalda yer yer 1 metreye kadar ulaştığı Ağrı'da, ekipler, hava şartlarına ve zorlu araziye rağmen köyleri kar esaretinden kurtarıyor. Kepçe operatörü Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.