Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Kamil Kom Mezrasında epilepsi hastası 9 yaşındaki Onur Işık rahatsızlandı. Işık, ekipler tarafından kurtarıldı.

Köy yollarının kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşıma kapalı olduğu için Onur’u kendi imkânları ile hastaneye getiremeyen ailesi, dün saat 11: 30 sularında 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbarı alır almaz harekete geçen 112 acil sağlık ekipleri, paletli ambulansla karla kaplı 30 kilometrelik köy yolunu yaklaşık 3 saatte aşarak, hasta çocuğa ulaştı. Burada hasta çocuğa ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, ardından çocuğu ambulansa alarak Diyadin Devlet Hastanesi’nekaldırdı.

Hasta çocuk Onur Işık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.