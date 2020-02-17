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DSİ’nin Ağrı’ya yatırımları devam ediyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ağrı'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ’nin Ağrı’ya yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ağrı’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Ağrı’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Kurum tarafından, tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiği görülürken, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdı.
DSİ’nin Sulama Projeleri ile vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, Doğu Anadolu Bölgesi ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırarak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırmayı, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor.
‘Ağrı’ya 1 Baraj Kazandırdık’
Ağrı’da ziraatin daha da gelişmesi için son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ağrı’da yaklaşık 202 milyon metreküp su biriktirme hacimli Yazıcı Barajını inşa ettiklerini söyledi.
Yazıcı Barajı’ndan alınacak su ile Yazıcı ovasında 150 bin dekar zirai araziyi suya kavuşturduklarını belirten Aydın, "Diğer taraftan Ağrılı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Ağrı’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 2 baraj ile 1 göletin yapım çalışmaları devam etmekte. Ağrı’nın Münbit topraklarını sulamaya açıyoruz. Tamamlanan 1 sulama tesisi ile 150 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Ağrı’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 81 bin 840 dekar araziyi sulayacak 6 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Ağrı zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.
‘Ağrı’ya menba kalitesinde içme suyu’
2011 yılında hizmete alınan Yazıcı Barajı içme suyu arıtma tesisi ile Ağrı’ya menba kalitesinde içme suyu sağladıklarını da belirten Aydın, Ağrı ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 44 adet taşkın koruma tesisi ile 43 yerleşim yeri ve 35 bin 670 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ettiğini kaydetti.
DSİ Genel Müdürü Aydın, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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