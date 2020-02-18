Güvercinlerle yatıp kalkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güvercinlerle yatıp kalkıyor

İHA

Ağrı'da 10 yaşından beridir güvercin besleyen Erhan Uçuk (26) isimli genç, güvercinlere tam bir aile şefkati gösteriyor.

Güvercinlerle yatıp kalkıyor

Ağrı’da 10 yaşından beridir güvercin besleyen Erhan Uçuk (26) isimli genç, güvercinlere tam bir aile şefkati gösteriyor.
Ağrı Sanayi sitesindeki iş yerlerinde ve evinde ayrı ayrı yaptığı kocaman bir güvercin kümeslerinde güvercinlerinin bakımın yapan Erhan Uçuk, onlara adeta çocuğu gibi bakıyor. Kümeste özellikle kuluçkaya yatan ve yavru çıkaran güvercinlere ayrı bir ilgi ve özen gösteren Uçuk, bu güvercinlerin hem sağlık kontrolünü hem de bakımını yapıyor.
Doğuştan hayvan aşığı olan ve ilk başlarda birkaç kuş çeşidiyle kuşçuluğa başlayan Uçuk’un her geçen gün kuş sevgisi arttıkça, beslediği kuş sayısı ve çeşidi de buna bağlı olarak arttı. Kuş sevgisi dolayısıyla kendilerine ait ev ve iş yerinde deyim yerindeyse devasa kümesler kuran Uçuk, şimdilerde bu kümeslerde onlarca çeşit kuşa gözü gibi bakıyor.
Güvercinin yanı sıra Kanarya ve Hint Horozu ve daha değişik kuş çeşitleri besleyen Uçuk, zamanının büyük bölümünü de kuşlarına ayırıyor.
Hayvan sevgisinin ve özellikle güvercin sevgisinin küçük yaşta başladığını belirten kuş aşığı Uçuk: “Hayvanları özellikle de kuş türlerinden güvercinleri çok seviyorum. Bu nedenle zamanla güvercin sayım çoğaldığı için hem evde hem iş yerinde kümes yaptım. Şimdi bu kümeslerde değişik kuş çeşidi var. Onlara gözüm gibi bakıyorum” dedi.

“Kış mevsiminde dışarıya fazla çıkarmıyorum”
Güvercin bakımının ayrı bir çaba ve özen istediğini anlatan Uçuk: “Günümün büyük bölümünü güvercinlerimin bakımı ve sağlığıyla ilgilenerek geçiriyorum. Güvercinlerimin hepsi bir birinden güzel. Bu günlerde kış olduğu için onları dışarı çıkaramıyorum. Genelde içeride tutuyorum. Bu nedenle neredeyse günde 15 defa kümese bakmaya geliyorum. Bu sayede de yumurtlayan güvercinlerin kuluçkaya yatmasını, kuluçkadan çıkan ve yavru çıkaran güvercinlerimin ise yavrularının ve annelerinin hem temizliğini hem de bakımını yapıyorum. Bu güvercinler özellikle ayrı bir ilgi ve özen istiyor. Bende elimden geldiğince onlara en iyi ilgi ve alakayı gösteriyorum” diye konuştu.

“Ayda 600 liradan fazla masrafları oluyor”
Beslediği güvercinlerin, aylık yem ve ilaç masraflarının kendisi için bir önem arz etmediğini dile getiren Uçuk, şöyle devam etti: “Bazen beslediğimiz bu güvercinleri arkadaşlarımıza hediye ediyoruz bazen ise diğer güvercinlere yem ve ilaç almak için satıyoruz. Diğer yandan özellikle iş yerimizdeki güvercinlerimiz müşterilerimizin de ilgisini çekiyor. Burada arabalarını tamire getiren müşteriler güvercinlerle vakit geçiriyor. Bu tutku apayrı bir tutku. Kuşların hiç kimseye bir zararı yok. Çok masum ve güzel hayvanlardır. Bana ayrı bir mutluluk veriyor. İş yerini güvercinlerim için hiç kapatmıyoruz. Haftanın 7 günü de gece gündüz gelip onların bakımını yapıyoruz. Bu şekilde maceramız devam ediyor. Güvercin beslemenin en güzel yanlarından biri de dama çıkarıp onları uçuşunu ve takla atışını izlemektir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
YEREL HABERLER Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti
Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti
Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi
YEREL HABERLER Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi
DSİ’nin Ağrı’ya yatırımları devam ediyor
YEREL HABERLER DSİ’nin Ağrı’ya yatırımları devam ediyor
Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta ...
(Görüntülü) Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla ...
Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X