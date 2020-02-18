Kaymakam Ersöz, bakım evlerindeki çocukları ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir programda “Bu ülkede kimse, kimsesiz değildir” sözleriyle dikkat çeken Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz Ağrı’da koruma ve bakım altındaki çocukları ziyaret etti.

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İl Müdürü Mehmetşafi Erim ile birlikte Çocuk Evlerini ziyaret etti. Koruma altında olan çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Ersöz ve İl Müdürü Erim, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Erzurum ‘da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası’nda kayaklı koşuda yıldızlar kategorisinde birincilik elde eden 14 yaşındaki Reşan Çetrez, ”Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası’n da kayaklı koşuda yıldızlar kategorisinde birincilik elde etmesi bizi gerçekten gururlandırıyor, Antrenörü Yonca Karademir üzerinde gerçekten bir zorluğu, sorumluluğu oluyor” dedi.

Çocuklarla keyfi bir akşam geçiren Kaymakam Ersöz ve İl Müdürü Erim, çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklara kitap hediye eden Kaymakam Ersöz ve İl Müdürü Erim, çocuklarla vedalaşarak Çocuk Evlerinden ayrıldı.



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