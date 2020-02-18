İtfaiye ekipleri sokakta kalan çocuğa sahip çıktı

Ağrı’da itfaiye ekipleri sokakta kalan 16 yaşındaki Kerim Çakır’a sahip çıktı.

Ağrı'da 16 yaşındaki Kerim Çakır, son birkaç gündür kalacak yeri ve kimsesi olmadığı için sokakta kalmaya başladı. Bir inşaat içerisinde ateş yakıp, ısınmaya çalışan Çakır’ı fark eden, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekibinden İtfaiye Müdürü Akın Kahraman, İtfaiye Amiri Baran Yakut ve İtfaiye Eri Emrah Taylan Çakır’a sahip çıktı.

Çakır’ı itfaiye Müdürlüğü’nde bir süre ağırlayıp, ihtiyaçlarını karşılayan itfaiye ekibi daha sonra kendisini Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne götürerek, Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalmasını sağladı.

Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürü Akın Karaman yaptığı açıklamada, “ Kerim kardeşimizi bir köşede bu soğukta ısınmaya çalışırken fark ettik. Yanına gidip, durumunu öğrendik. Kendisinin bizimle gelmesini söyledik. Bir süre misafir ettik. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu’na götürdük. Burada kendisine yardımcı oldular. Şu anda orada kalıyor. Durumu gayet iyi. Allah yardımcı olanlardan razı olsun” dedi.

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