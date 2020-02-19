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Ağrı’dan giden ekip, depremzede çocukların gönüllerine dokunuyor

İHA

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mahallelerde kurulan Psikososyal Destek ve Çocuk Çadırları'nda depremzede çocuk ve ailelerin gönüllerine dokunuyor.

Ağrı’dan giden ekip, depremzede çocukların gönüllerine dokunuyor

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mahallelerde kurulan Psikososyal Destek ve Çocuk Çadırları'nda depremzede çocuk ve ailelerin gönüllerine dokunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Elazığ İl Müdürlüğü tarafından 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen için 'Çocuk Dostu' alanlar ile 'Psikososyal Destek ve Çocuk Çadırları' oluşturuldu.
Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri de Elazığ’a giderek, kurulan alanlarda depremzede çocukların yaralarının sarılması için her gün çeşitli aktiviteler düzenlerken, Ailelere de psikososyal destek vermeye başladı.
"Depremden dolayı üzülüyordum, kendimi iyi hissetmeye başladım"
Her gün düzenli olarak aktivitelere katıldığını dile getiren 7'inci sınıf öğrencisi Yağmur Aksoğlu: "Bugün ablalarla dışarıda oyunlar oynadık. Sonra birlikte müzikler söyleyip eğlendik. Depremden dolayı çok üzülüyordum. Ablalar gelince kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım. Çok eğleniyoruz. Her gün düzenli olarak aktivitelere katılıyorum. Ağabeylerimiz ve ablalarımız ile beraber çeşitli oyunlar oynuyoruz" dedi.
Yapılan etkinliklerde arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini dile getiren Nehir Kaya ise, "Boyamalar yapıyoruz. Bize hediye edilen oyuncaklarla oyunlar oynuyoruz. Balonlar ve oyun hamurları ile oynuyoruz. Arkadaşlarım ile çok eğleniyoruz. Her gün çok güzel zaman geçiyoruz bize oyunlar oynatıyorlar. Birlikte çok güzel resimler yapıyoruz" diye konuştu.
‘11 noktada destek çadırları var’
Öte yandan Psikosoyal Destek Hizmet Grubu saha Koordinatörü Psikolog Mehmet Coşkun’da yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Travmanın yaşandığı ilk günden beri sahada psikososyal destek hizmetini veriyoruz. Yaklaşık 11 alanda Psikososyal çadırlarımız var. Genellikle çadır kent alanlarında kurduk. Yetişkin ve çocuk ayarı olmak üzeri iki farklı çadırımız bulunmaktadır. Kurduğumuz bu çadırlarda Psikososyal destek olarak ne yapıyoruz ilk etapta alanın saha taramasını yapıp temel hizmetler ve güvenlik ihtiyaçlarını belirliyoruz. Temel ihtiyaçlar ve sağlık hizmetlerini tespit edip ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Bu temel ihtiyaç tespitinden sonra psikososyal destek grubu olarak çadırlarımızda çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların güvenli bağlantılarını tekrardan sağlamak için güvenli terapiler yapıyoruz. Boyama işlemleri yapıyoruz. Bu amaçla çocukların yaşamış olduğu korku ve stresi aza indirip normal sosyal hayatlarına devam etmeleri için gerekli etkinlikler yapıyoruz. Bu gün grup olarak Salıbaba mahallesinde etkinliğimiz sürdürüyoruz. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecektir. Çünkü bunun psikiyatrik bir vaka ve travma sonrası stres bozukluğu yaşamaması için ilk 1 ay içerinde psikososyal destek hizmetini sunuyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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