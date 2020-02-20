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Ağrı 26 pilot ilden biri oldu

İHA

Ağrı 'Türkçe Söz Varlığı Projesi'nin Türkiye'de pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilden biri oldu.

Ağrı 26 pilot ilden biri oldu

Ağrı ‘Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Türkiye’de pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilden biri oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Ağrı’daki okullarda uygulama süreci ile ilgili olarak gerekli görüşmeler yapılıp gerekli süreç başlatıldı. Türkçe Söz Varlığı Projesi İl Koordinatörü Prof. Dr. Akif Arslan, İl Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Faruk Tekin koordineliğinde gerçekleştirdiği toplantı sonunda, il genelinde örnek olarak seçilecek okullar ve projenin sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli olan yol haritasını belirledi. Projenin bizzat Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. Akif Arslan, bu proje ile öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarından hareketle derlem çalışmasının yapılacağını ve sıklık listelerinin oluşturulacağını dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise dil bilimsel çözümlemelerin de hedeflendiği bu projenin sağlıklı yürüyebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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