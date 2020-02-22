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Ağrı'da kasap, şarküteri ve aktarlar denetlendi

DHA

-Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan gıda denetimleri kapsamında, Ağrı'da denetimler sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri, bakkal ve aktarlar ile büfeleri denetledi.

-Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan gıda denetimleri kapsamında, Ağrı'da denetimler sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri, bakkal ve aktarlar ile büfeleri denetledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan gıda denetimleri, Ağrı'da devam ediyor. Pazartesi günü süt ve süt ürünleri üreten iş yerlerini kontrol eden ekipler, salı günü et ve et ürünleri işleten iş yerlerini inceledi. Gıda denetim seferberliği kapsamında ekmek ve unlu mamulleri üreten iş yerlerini denetimden geçiren ekipler, kasap ve şarküteri, bakkal, takviye edici gıda satış yerleri, aktarlar, market, büfeleri tek tek kontrol etti. Okul kantinleri, yemekhanelerinin ardından ekipler cumartesi günü de lokanta-restoran, dönerci, fast-food gibi toplu tüketim yerlerini kontrol edecek. 
Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, "Denetim seferberliği programı ile ürünlerin içerik ve etiket bilgilerinde bakanlığımızın kayıt ve onay numarasının olup olmadığına bakılıyor. Üretim ve tüketim tarihlerine ilişkin bilgiler ve uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği inceleniyor. Ayrıca işletmelerin asgari düzeyde teknik ve hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığı yerinde tespit ediliyor" dedi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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