Ağrı’da Jandarma suça geçit vermedi

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığınca 2019 yılı içerisinde başta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK olmak üzere kaçakçılık, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini yapma, insan kaçakçılığı ve asayiş suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonların sonucu açıklandı.

Ağrı Valiliği tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında; Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde, 7 şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, bu şahıslardan 6’sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

PKK/KCK terör örgütü ile mücadele kapsamında; 2018 yılında 54 orta çaplı olmak üzere toplam bin 494 operasyon icra edilirken, 2019 yılı içerisinde 1’i büyük çaplı,9’u orta çaplı olmak üzere toplam 2 bin 736 operasyon icra edilmiştir. Bir önceki yıla göre operasyonlarda yüzde 83'lük artış sağlanmış olup; 2019 yılı içerisinde 1’i sağ olmak üzere toplam 27 terörist etkisiz hale getirilmiş, ayrıca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlanmıştır.

İcra edilen operasyonlar neticesinde; 4 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 15 adet el bombası, 2 adet anti tank roket mühimmatı, 16 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait bin 290 adet fişek ve 69 adet şarjör, 4 adet tabanca ile bu tabancalara ait 193 adet fişek ve 6 adet şarjör, 27’si büyük 12 kilogramlık, 2’si küçük toplam 29 adet tüp, 4 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet el telsizi, 1 adet gece görüş gözlüğü, 1 adet el dürbünü, yaklaşık 600 kilogram yiyecek, yaşam malzemesi ve tıbbı malzeme ele geçirilmiştir.

PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, çeşitli mecralarda propaganda yapmak vb. suçlarından haklarında adli işlem yapılan toplam 164 şahıstan; 60’ı adli kontrol şartı ile olmak üzere 110’u adli makamlarca serbest bırakılmış, 54’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında; 674 kilo 426 gram eroin, 10 kilo 341 gram esrar, 5 kilo 906 gram afyon sakızı, 2 kilo 509 gram metamfetamin, 4 adet captagon hap ele geçirilmiştir.

Ele geçen uyuşturucu maddeler kapsamında bir önceki yılda 566 kilo 58 gram eroin maddesi ele geçirilirken 2019 yılı içerisinde 674 kilo 426 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, eroin yakalama oranında yüzde 19’luk artış sağlanmıştır.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında; 2018 yılında 53 şahıs hakkında yakalanarak adli işlem yapılırken, 2019 yılı içerisinde yüzde 49’luk artışla 79 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde yakalanarak haklarında adli işlem başlatılan 79 şahıstan; 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 28 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında ; 196 bin 843 paket kaçak sigara, 13 bin 885 litre kaçak akaryakıt, 50 bin adet elektronik sigara ,5 bin 597 adet muhtelif kaçak malzeme, 14 litre kaçak içki, 55 bin 278 kutu kaçak İlaç, 29 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiş,45 araca el konulmuştur.2019 yılı içerisinde kaçakçılık suçları kapsamında 361 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bu şahıslardan 34’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 25’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında; yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 2 bin 737 yasa dışı göçmen yakalanmış, gerekli idari ve adli işlemler yapılmıştır.

Göçmen şahıslar üzerinden haksız kazanç elde eden ve göçmen kaçakçılığı suçuna karışan organizatörlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 2018 yılı içerisinde 30 organizatör yakalanırken, 2019 yılı içerisinde 78 organizatör yakalanarak yüzde 160’lık artış sağlanmıştır. 2019 yılı içerisinde yakalanan organizatörlerden; 30’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 48 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Asayiş suçları kapsamında; 2019 yılı içerisinde yapılan yol kontrolleri ve huzurgüven uygulamaları ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 2 milyon 149 bin 575 şahıs, 312 bin 344 araç sorgulanmış, 11 bin 721 şahıs yakalanmış, yakalan şahıslardan 221’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Bir önceki yıla göre yapılan yol kontrol ve huzurgüven uygulamalarında, şahıs sorgulamasında yüzde 130’luk artış, yakalanan şahıs sayısında yüzde 149’luk artış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilen şahıs sayısında yüzde 146’lık artış meydana gelmiştir.

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak yakalanan 103 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 45 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 41 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”

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