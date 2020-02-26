Sağlık Bakan Yardımcısı, Gürbulak Sınır Kapısı'nda

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SAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İran'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

İran'da can alan koronavirüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı üç gün önce kapatıldı. Sağlık Bakan Yardımıcı Halil Eldemir, incelemede bulunmak için Gürbulak Sınır Kapısına geldi.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Gürbulak Sınır kontrol noktasında yurtiçine giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladı. Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk plakalı TIR´lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor.



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