Gürbulak Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor

Hümeyra PARDELİZafer KUMRUSelahattin KAÇURU / DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.
Koranavirüs nedeniyle İran´da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Gürbulak Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı´nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alanda, sahra hastanesi kuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile Ağrı´daki havalimanına getirilen malzemeler, sabah erken saatlerde kamyonlarla gümrük kapısına taşındı. Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatıldı. Yan yana odalar halinde kurulan sahra hastanesinde, Gürbulak Sınır Kapısı´na gelecek olan Türk vatandaşları, kontrolden geçirilip, gözetim altında tutulacak.
Durumu şüpheli görülen hastalar ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan şehir hastanesine sevk edilecek.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit DHA
2020-02-26 16:51:31
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