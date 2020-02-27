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Sağlık Bakanı Koca Ağrı’da

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Sağlık Bakanı Koca Ağrı’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.
Özel bir uçakla Ağrı Havalimanına iniş yapan Bakan Fahrettin Koca’yı Ağrı Valisi Süleyman Elban karşıladı. Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Bakan Koca, kendisini bekleyen helikoptere binerek Gürbulak Sınır Kapısı’na hareket etti. Sınır Kapısı’nda kurulan sahra hastanesini ziyaret edecek olan Bakan Koca daha sonra Van ve Hakkâri’ye hareket edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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