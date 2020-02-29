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Prof. Dr. Parlak: "Koronavirüs korkulacak bir hastalık değildir"

İHA

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Parlak koronavirüsün, korkulacak bir hastalık olmadığını söyledi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Koronavirüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma' konulu konferans düzenlendi.
AİÇÜ Osmanlı konferans salonunda gerçekleştirilen ‘Korona Virüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma’ konulu konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Üniversitenin tanıtım filminin ardından açılış konulmasını yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut Suriye sınırında şehit olan 33 asker için başsağlığı diledi.
Rektör Karabulut’un açılış konuşmasının ardından konferansta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü Müdürü Prof. Dr. Güray Okyar’ın moderatörlüğün de Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Parlak katılımcılara koronavirüs ile ilgili çeşitli bilgiler aktardı. Parlak medyanın bu tarz vakalarda insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, tarihte koronavirüsü gibi birçok salgın hastalıklarının etkili olduğunu dile getirdi. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya çıkan ve Çin genelinde hızla yayılan ve virüsün dünyanın birçok ülkesinde görüldüğüne değinen Prof. Dr. Mehmet Parlak, bugüne kadar ülkemizde koronavirüse rastlanmadığını belirtti. Virüsten korunma yollarına da değinen Parlak, katılımcılara maske kullanımını uygulamalı olarak anlatıp, maskenin doğru kullanılmaması halinde bir işlev görmediğine dikkat çekti.
Koronavirüsün bulaşma şeklinin, Süper Bulaşıcılar sınıfında yer aldığı belirten Parlak, enfekte kişilerin insanlar ve hayvanlar ile yakın temas ile, öksürük ve hapşırmaları ile havaya yayılan virüslerin hava yoluyla solunması ile, enfeksiyon etkeninin bulaştığı ellerin ağız ve burun ile teması yolu ile insanlardan, hayvanlardan ve bunların kirlenmiş ürünlerinin tüketimi ile buluşabileceği vurguladı.
‘Koroavirüs ortalık hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır’
Konferans sonrası koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Parlak, Koronavirüsün medyada yer alan haberlerdeki gibi korkulacak bir hastalık olmadığını belirterek: “ Koronavirüsün toplumda diğer virüslerden çok farkı yoktur. Yani hafif seyreden gribal enfeksiyonlardandır. Burada şunu ifade edelim grip tanımı toplumdaki tanımından oldukça farklıdır. Yani ortalık hastalığıdır. Yani korona bir ortalık hastalığıdır. Her hangi bir hastalıktır. Bu günkü korona olayı sahra hastaneleri, Erzurum’da karantina hastanesi tahsis edildi. Bunların hepsi olabilcek olumsuz salgın hastalık karşısında alınan önlemlerdir. Yani bunların hepsi alınması gereken normal tedbirlerdir. Olaki ülkemize gelirse ne yapabilirizin göstergeleidir. Dolayısıyla sadece korona değil diğer salgın hastalıklara karşıda alınan önlemlerdir. Bunlarda bizim için bir prova oluyor. Sağlık personellerimiz bu konularda tecrübe kazanmış oluyor” dedi.
‘İsim yapmasının nedeni, tanı konulamamasındandır’
Koronavirüsün bir anda halk arasında gündem olmasının sebeplerine değinen Parlak: “Wuhan kentinde 5 kişinin ölümü ile olan zatüre olayına tanı konulamadığı için ve daha sonrada koronaya benzetilerek, tüm özellikleri kapsadığı için koronanın çok ağır olduğunu dünyaya yaydılar. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Paniğe gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

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