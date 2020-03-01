Çetenli Ortaokulu Öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı’na Destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Çetenli Ortaokulu Öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı’na Destek

İHA

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde ellerinde Türk bayrağıyla klip çekerek Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğindeki Çetenli Köyü'nde bulunan Çetenli Ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı’na dikkat çekmek amacıyla çektiği klip ile binlerce beğeni aldı. Daha önceden de atlara binerek ellerinde Türk bayrağı ile okul bahçesinde klip çeken öğrenciler, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldığında binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi görmüştü. Bu defa yine Çetenli Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından İblid'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için mehmetçiğe destek ve moral vermek amacıyla Tendürek Dağı eteğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla ve müzik eşliğinde çektiği klibi okulun sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce paylaşım, yorum ve beğeni alan klip, izleyenlere duygusal anlar yasattı. Çektikleri klipten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ’de “Korona Virüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de “Korona Virüs Hijyen ve Enfeksiyondan ...
(Görüntülü) Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda ...
İdlib'de şehit olan askerler için mevlid okutuldu
YEREL HABERLER İdlib'de şehit olan askerler için mevlid okutuldu
Prof. Dr. Parlak: "Koronavirüs korkulacak bir hastalık değildir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Parlak: "Koronavirüs korkulacak bir ...
(Görüntülü) TIR sürücüleri Gürbulak'taki sahra hastanesinde gözetim altında tutuluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR sürücüleri Gürbulak'taki sahra ...
TIR sürücüleri Gürbulak'taki sahra hastanesinde gözetim altında tutuluyor
YEREL HABERLER TIR sürücüleri Gürbulak'taki sahra hastanesinde ...
(Görüntülü) AĞRI 300 Türk şoför, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞRI 300 Türk şoför, Gürbulak Sınır ...
300 Türk şoför, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyor
YEREL HABERLER 300 Türk şoför, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyor
AİÇÜ’lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası’dan başarıyla döndü
YEREL HABERLER AİÇÜ’lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası’dan başarıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X