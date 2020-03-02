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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah´tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.DHA-Gündem Türkiye-Ağrı

2020-03-02 11:22:07



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