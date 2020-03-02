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Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit - Yeniden

DHA

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit - Yeniden


Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine
'Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı' haberimizi '3 terörist etkisiz hale getirildi' ara başlığı altındaki bölümü çıkararak yeniden servis ediyoruz. ----------------------Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda 1 personel şehit oldu. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı sonrası teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmanın devam ettiğini açıkladı.
Olay, saat 08.50'de İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında meydana geldi. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alırken, araç boş araziye sürüklendi. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile aramakurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Kaçan terörist grupla sıcak temas sağlandı. Askeri helikopterler bölgede alçak uçuş gerçekleştirirken, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle mayın araması yapılıyor. 
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili Twitter hesabından saat 10.19'da yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50´de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.
BAKAN PEKCAN: 1 PERSONEL ŞEHİT
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah´tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
YARALI ASKER AMELİYATA ALINDI
Saldırıda yaralanan bir uzman çavuş askeri helikopterle Doğubayazıt'tan Erzurum'a gönderildi. Yaralı uzman çavuşu taşıyan helikopter Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Yaralı uzman çavuş buradan kara ambulansına alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı uzman ameliyata alındı.
NÖBET DEĞİŞİMİNDE OLMUŞ
Ağrı Valiliği'nden de saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu sabah Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelimizin nöbet değişimi için Doğubayazıt´tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırı sonucu aracın ön tekerleği isabet almış bu sebeple karayolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU
2020-03-02 13:59:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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