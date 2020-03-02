Ağrı'da "Öğretmen Eli" projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği işbirliği ile "Öğretmen Eli" projesi kapsamında öğretmenlere yönelik konferans düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği işbirliği ile "Öğretmen Eli" projesi kapsamında öğretmenlere yönelik 'İz Bırakan Eğitimciler Konferansı' İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki konferans salonunda başladı. Öğretmenlere yönelik 3 gün devam edecek olan konferansta uzman eğitimciler tarafından iz bırakan eğitimciler, sahne ustası öğretmen, etkili iletişimde beden dili, liderlik ve takım yönetimi, etkili sınıf yönetimi, oyun temelli eğitim tasarımı eğitimleri, koçluk eğitimleri, akıl ve zeka oyunları eğitimleri, etkinliklerle değerler eğitimi, eğitimde film okuma, öğretmenin imajı, dev 2.0 eğitim araçları ve içerik geliştirme, artırılmış gerçeklik gibi konularda konferans düzenlendi.

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