Ağrı’da Atletizm Geliştirme Projesi seçmeleri yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından yürütülen Atletizmi Geliştirme Projesi Yarışması’nın Ağrı il seçmeleri yapıldı.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Atletizm geliştirme projesi yarışmaları Tekstil Kent’te yapıldı. Düzenlenen yarışmalara ilçeler ve merkezden 200 sporcu yapılan yarışlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar öncesinde İdlib'te rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Ardından birinci olabilmek için bir birleri ile kıyasıya mücadeleye giren sporculara destek ailelerinden ve beden eğitimi öğretmenlerinden geldi.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuların madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idarecileri tarafından verildi. Kürsüye çıkan tüm sporcular şehit olan askerlerimiz için asker selamı verdi.

Yarışmalarda mücadele eden sporculara Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Kek ve meyve suyu ikram edildi.

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