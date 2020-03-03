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Ağrılı kayakçılar Erzurum’dan 10 madalya ile döndü

İHA

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Eğitim Merkezinin yetiştirdiği kayakçılar, Erzurum'da düzenlenen 2.Etap yarışlarında büyük bir başarıya imza attı. Ağrılı sporcular 2. etap yarışmalarını 10 madalya ile tamamladı.

Ağrılı kayakçılar Erzurum’dan 10 madalya ile döndü

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Eğitim Merkezinin yetiştirdiği kayakçılar, Erzurum’da düzenlenen 2.Etap yarışlarında büyük bir başarıya imza attı. Ağrılı sporcular 2. etap yarışmalarını 10 madalya ile tamamladı.
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu ikinci etap müsabakaları Erzurum’da tamamlandı. Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde iki gün süren müsabakalara Türkiye genelinden 300 sporcu katıldı. Müsabakaların açılış töreninde Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenli, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Uzun, Süleyman Yıldırım ve Haydar Çetinkaya tarafından verildi.
Kayaklı koşu Türkiye Şampiyonası finalleri 8910 Mart 2020 Tarihlerinde Bolu’da organize edilecek.
Müsabakalar sonunda dereceye giren Ağrılı sporcular şu şekilde sıralandı;
1.Gün Klasik Stil Elde Edilen Sonuçlar
U21 Üstü Kadınlarda; Seher Kaçmaz 1. Zozan Malkaç 2., U18 Kızlarda; Fatma Yavuz 3.,1.Gün Klasik stilde; Bahar Yılmaz 1., U18 Erkeklerde; Doğan Uğur 1.
2.Gün Serbest Stil Elde Edilen Sonuçlar
U21 Üstü Kadınlarda; Seher Kaçmaz 1. / Zozan Malkaç 2., U21 Üstü Erkekler; Okan Alalma 1., U20 Erkekler:Cihan Kartal 3., U18 Erkeklerde; Mehmet Türün 1. Oldu.
Ayrıca Kombine Sıralamada ise U18 Erkeklerde Doğan Uğur ikinci, U21 Üstü Kadınlarda Seher Kaçmaz 1. Zozan Malkaç 2. Olma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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