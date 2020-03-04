AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “34 şehidimiz için 34 dakika daha fazla çalışmalıyız”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda “Hepiniz çok çalışıyorsunuz biliyorum. Ancak en son 28 Şubat’ta İdlib’de bu vatan için canlarını feda eden 34 şehidimiz için 34 dakika daha fazla çalışmalıyız. Böylelikle onlara olan borcumuzu bir nebze de olsun ödemiş oluruz” dedi.

Eczacılık Fakültesini ziyaret eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr, Abdulhalik Karabulut, akademisyen ve idari personelle bir araya geldi. Üniversitede yer alan birimlerle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı kapsamında üniversitenin fiziki yapılaşması, akademisyen ve idari personel sayıları, bilimsel yayınlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin ‘Doğudan yükselen ışık’ parolasıyla çıktığı yolda bölgenin en önemli eğitim kurumları arasına girdiğini söyledi.

Üniversitelerin en önemli çıktıları arasında bilimsel yayın sayısı ve kalitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, akademisyenlerden daha fazla yayın beklediklerini ifade etti. Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizin 2017 yılında SCI ve SSCI alanında 53 olan yayın sayısı, 2018’de 69’a, 2019’da ise 121’e yükseldi. 2019 yılındaki 121 makalenin 22’si Eczacılık Fakültemize aittir. Sizler ürettikçe üniversitemizin bilimsel yayın sayısı daha da artacaktır. Sizlere verilen desteği boşa çıkarmadığınız için teşekkür ediyorum. Ancak burada bir hususu daha ifade etmek istiyorum. İki gün önce Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ndeki Gürbulak Sınır Kapısı’nda çalışan vatandaşlarımıza karşı bir hain saldırı oldu. Bir vatandaşımız şehit oldu, 3 vatandaşımız ise ağır yaralı durumda. Bu saldırıların hepsi daha iyi laboratuvarlar kurmayalım, bilim üretmeyelim, insanlarımız daha huzurlu olmasın diye ülkemize karşı oynanan oyunların sonuçlarıdır. Geçtiğimiz hafta Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerimiz menfur bir saldırı sonucu şehit oldu. Çok çalıştığınızı biliyorum ama bizler 34 şehidimiz için 34 dakika daha fazla çalışır isek o zaman şehitlerimize karşı borcumuzu bir nebze olsun ödemiş oluruz ve daha fazla yayın üreterek ülkemiz ve dünya bilimine daha fazla katkı yapabiliriz” diye konuştu.

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