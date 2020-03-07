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Kaymakam Sarı, metruk binayı bireysel sporlar merkezine çevirdi

İHA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, yaptığı çalışmayla herkesi şaşırttı. Eleşkirt ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ,metruk hale gelmiş bir binayı gerekli tadilat ve tamiratları yaparak ilçe halkının yüzünü güldüren spor salonuna çevirdi.

Kaymakam Sarı, metruk binayı bireysel sporlar merkezine çevirdi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, yaptığı çalışmayla herkesi şaşırttı. Eleşkirt ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ,metruk hale gelmiş bir binayı gerekli tadilat ve tamiratları yaparak ilçe halkının yüzünü güldüren spor salonuna çevirdi.
Bağımlılıkla ve zararlı ideolojilerle mücadele kapsamında ilçedeki gençlerin sosyal eksikliklerini gidermek adına yoğun bir çaba gösteren Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçede bir çok branşta çalışmalar yapılabilecek bireysel sporlar merkezini hayata geçirdi. Atıl haldeki binanın hayat bulması adına yoğun bir çaba gösteren ve planlamalardan işçiliğe bu binada yapılan çalışmaların bütün etaplarında birebir yerinde takip ederek Eleşkirt halkının hayallerinden öte muazzam bir spor tesisi kazandırdı.
Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın katılımlarıyla açılışı yapılan merkez görenleri hayrete düşürdü. Binanın eski halini de bilenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bugüne kadar teknoloji sınıfları, sanat merkezi, spor sahaları projeleri ile Eleşkirt’li gençlerin hafızasında uzun yıllar unutulmayacak işler yapan Sarı'nın bu projesi karşısında onlarda şaşırıp kaldılar.
Kaymakam Sarı, "İlçemiz gençliği açısından büyük bir proje olan Aile Destek ve sanat Merkezi’nin yansıra Bireysel Sporlar Merkezi de spor alanında, İlçemiz gençliğinde keşfedilmemiş sporcuları bulma ve spor camiasına kazandırma açısından çok güzel olacak ve ayrıca bu tesisin meyvelerini ilerleyen yıllarda daha da çok hissedeceğiz" dedi.
Çocukların bağımlılık ve terörden uzak kalmalarının sağlamak için 2018 yılında Eleşkirt sporu kuran Sarı bu hamlesiyle kulübü bambaşka bir boyuta taşıdı. Başkanlığını ilçe spor müdürü Sabahattin Güzel’in yaptığı kulüp bugün açılan merkezle birlikte onlarca ayrı branşta takımı olan ve sporcu yetiştiren bir yapıya kavuştu.
Kaymakam Sarı’nın tasarımı ile yeniden onarımı yapılan metruk bina dönüştürülerek açılan merkez yaklaşık 1500 metrekare kapalı alan sahip. İçerisinde dört büyük salon olmak üzere bir çok bölümü barındıran merkezde birde çocuklarımıza milli manevi ve ahlaki eğitimlerin verileceği akıllı tahta bulunan bir kafeteryada mevcut. Güreş, Tekvando, Judo, Boks, Tenis, Masa Tenisi, Geleneksel ve Modern okçuluk, dart,curling vb. onlarca farklı spor dalının yapılabileceği birçok yerde olmayan bir merkez oluşturuldu. Kaymakam Sarı’nın planlarıyla oluşturulan merkezde yüzlerce Eleşkirt’li çocuğun aktif olarak bir spor dalıyla ilgilenmesi ve fiziken ruhen ve zihnen dengeli bireyler olarak yetiştirilmesi planlanıyor.
Kaymakam Sarı, açılışta yaptığı sunumda ayrıca bu merkezle birlikte Eleşkirtli çocuklarımıza yeni bir vizyon tanımladıklarını, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hemen karşıda bulunan ve yapımı 2019 kasım ayında biten atletizm pistleri, tenis kortu, futbol sahası tribün ve soyunma odaları kafeterya ve inşaatına Mart ayı sonu gibi başlamayı düşündüğümüz Eleşkirt’in kanayan yarası Kapalı Spor Salonun olduğu bölge ile entegre ederek vatandaşlarımız için çocukları ile birlikte zaman geçirebilecekleri bir yaşam alanına dönüştüreceğini bunun detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacağını belirtti.
Vali Elban yapılan çalışmaları etkileyici ve çok güzel bulduğunu yakında Kaymakam beyden yine çok güzel bir eser beklediğini belirterek Kaymakam Sarı ve ekibine teşekkür ederek tebrik etti.

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