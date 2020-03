Fareler çiftçileri bezdirdi

Ağrı’da çiftçilik yapan vatandaşlar, ilkbaharda tarlalarına ekmek üzere tohumluk olarak ayırdıkları mahsulü farelerden korumak için dışarıda karın altında muhafaza ediyor

Ağrı’da tohumluk mahsullerini ambar ve depolarda farelerden koruyamayan çiftçiler, çareyi tohumlukları dışarıda muhafaza etmekte buldu. Çiftçiler, dışarıda üzerini branda ile örttükleri tohumların etrafını da karla doldurarak, farelerden korumaya çalışıyor.

‘Bizim temel geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık’

Ağrı Merkeze bağlı Yukarı Ağadeve Köyünde tohumluk mahsulünü depo yerine bahçesinde istifleyerek muhafaza eden Çiftçi Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada: “ Bizim burada geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Ben kendimiz bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Neredeyse bütün insanımız çiftçilik yaparak, geçimini sağlıyor. Ekmeğimizi toprağımızdan sağlıyoruz. Her yıl tarlalarımızdan ihtiyacımız olan mahsulümüzü alırken, bir kısmını da geri ekmek üzere tohumluk olarak ayırıyoruz. Tohumluk olarak ayırdığımız mahsulü genelde depolarda muhafaza ediyoruz. Muhafaza ettiğimiz tohumlarım İlkbaharda tekrardan tarlalarımıza ekiyoruz. Ancak kış mevsimi boyunca uzun süre bekletmek zorunda kaldığımız için başta fareler olmak üzere birçok haşere tohumlara zarar veriyor” dedi.

‘Yaptığımız ilaçlama işlemi çoğu zaman farelere karşı etkisiz kalıyor’

Tohumluk olarak ayırdıkları mahsulü fare ve haşerelerden korumak için başta ilaçlama olmak üzere birçok farklı yönteme başvurduklarını anlatan Yılmaz: “ Yaptığımız ilaçlama işlemi çoğu zaman farelere karşı etkisiz kalıyor. Bir şekilde tohumlara zarar vermenin yolunu buluyorlar. Tohumun bütünlüğünü bozuyorlar. Depo ve ambarlarda muhafaza edince zarar veriyorlar. Tohumun içinde yuva yapıyorlar. Bizde bu durumla başa çıkabilmek için tohumları çuvallara doldurup, dışarda yaptığımız özel bir zemin üzerinde istifleyerek, korumaya çalışıyoruz. Tabi buda ayrı bir problem daha çıkarıyor. Memleketimiz biliyorsunuz kış memleketi. Kar yağışı çok fazla ve soğuk. Böyle yapınca da dışarda istiflediğimiz tohumu hem soğuktan hem de nemden korumak gerekiyor. O yüzden üzerini branda ile iyice örtüyoruz. Bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Tabi bu şekilde yapmak da zarar veriyor ama farelerin verdiği zararın yanında çok az kalıyor. Bir yandan da tohumun üzerini ve etrafını karla kapatıyoruz. Bu yöntemle aynı zamanda kar, tohumu sıcak tutuyor. Zamanı gelince de bu tohumları karlar eridikten sonra tarlalara ekeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Sadece tohumlara değil her şeye zarar veriyorlar’

Farelerin geçen yıllara nazaran bu yıl biraz daha fazla görüldüğünü kaydeden çiftçi Mehmet Yılmaz, tohumların yanı sıra hemen her şeye zarar verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Dediğimiz gibi fareler özellikle mahsulü muhafaza etmekte işimizi oldukça zorlaştırıyor. Bir türlü başa çıkamıyoruz. Bazı yıllara göre bu yıl daha fazla. Sanki farelerin sayısında bir artış olmuş. Fareler sadece tohumlara değil bizim bütün yiyecek ve diğer malzemelerimize de zarar veriyor. Tohumları onlardan koruyabilmek için dışarıya çıkardık bile yine fayda etmiyor. Bir şekilde burada da zarar verebiliyorlar. Her yere ulaşabiliyorlar. Ayrıca tohumu tarlaya ektiğimizde de yine en büyük zararı fareler veriyor. Tarlada ekili tohuma da zarar veriyorlar. Bizim burada iyi ürün alınmasının önündeki en önemli engellerin başında fareler geliyor. Aldığımız çoğu önlem fayda etmiyor.”

