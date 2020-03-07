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Ağrılı Genel Başkan Gökçek:“Üniversiteler arası tayin için kanuni düzenleme şart”

İHA

Ağrılı Eğitim Hak Genel Başkan Gökçek, "Üniversiteler arası tayin için kanuni düzenleme şart" dedi.

Ağrılı Genel Başkan Gökçek:“Üniversiteler arası tayin için kanuni düzenleme şart”

Ağrılı Eğitim Hak Genel Başkan Gökçek, “Üniversiteler arası tayin için kanuni düzenleme şart” dedi.
Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrılı Eğitim Hak Genel Başkan Gökçek,”Üniversitelerde çalışan memurlar malumlarınız olduğu üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapmaktadırlar. Ancak üniversitelerin kendilerine özgü özellikleri nedeni ile burada görev yapan memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kendileriyle eşdeğer memurların yararlandığı haklardan mahrum kalmaktadırlar. Bu hak mahrumiyetlerinin başında yer değiştirme, tayin, nakil iş ve işlemleri gelmektedir. Her bir üniversitenin merkez ve taşra teşkilatı olmadığından yani sadece bulundukları illerde bağlı birimlerinin bulunması sebebi ile hiçbir memurun özür durumu, sağlık durumu, eş durumu gibi sebepler ile yer değiştirme ve tayin işlemleri yapılamamaktadır. Bu tür kurumlar için çalışan personellerin yer değiştirmelerine imkân sağlayan tek hukuki düzenleme “kurumlar arası nakil” olarak görülmektedir. Fakat kurumlar arası nakil işlemlerinde personel öncelikle kendisini talep edecek kurum aramak ve bulmak zorunda kalmaktadır. Nakil olmak isteyen bir memur bir kurum bulduğunda ise kendi üniversitesinden bu defa da “muvafakat” almak mecburiyetindedir. Ancak bu muvafakatin her zaman verilmemektedir. Pek çok memur bu hususta mağdur olmakla beraber, aile bütünlüğünün parçalanmasına, var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkânı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine, personelin çalışma performans ve kalitesinde düşüşe, yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar ile psikolojik baskı oluşmasına sebep olmaktadır. Bu mağduriyetle karşılaşan üyelerimiz adına sendikamızın açtığı ve olumlu sonuçlanan davaları olmuştur. Ancak yargıya başvurmak az önce bahsettiğim sorunları ne yazık ki topyekûn çözmüyor. Eğitim HakSen olarak bu konuda bir önerimiz var. Üniversitelerde 3 yıl görev yapmak kaydıyla personelin diğer üniversitelere geçmesinin önünü açacak bir düzenleme yapılmasıdır. İsteğe bağlı olarak ve özürleri varsa bu özürlerine binaen diğer üniversitelere geçişine imkân sağlayacak şekilde YÖK koordinatörlüğünde bir yönetmelik çıkarılmalı ve yine üniversitelerde görev yapan personelin karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı da bu yönetmelikte düzenlenmelidir. Çünkü bu iş artık rektörlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar kronik hale gelmiş bulunmaktadır”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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