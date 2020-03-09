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Hayalleri öğretmenlerinin ellerinde hayat buluyor

İHA

Ağrı'nın Ziyaret köyünde bulunan Karaboğa İlkokulunda öğretmenlik yapan Emrah Polat, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiriyor.

Hayalleri öğretmenlerinin ellerinde hayat buluyor

Ağrı’nın Ziyaret köyünde bulunan Karaboğa İlkokulunda öğretmenlik yapan Emrah Polat, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiriyor.
Karaboğa İlkokulunda öğretmenlik yapan Emrah Polat, öğrencilerini hayal kurmaları konusunda cesaretlendirerek onlara istedikleri her şeyi yapabileceklerine inandırıyor. Hayallerini kağıda çizen öğrencilerin hayalleri, gerçekleşebileceğine inanmaları için öğretmenlerinin ellerinde hayat buluyor.
Karaboğa İlkokulu öğrencilerinden biri olan Azra Budak’ın hayali olan sıra gecesi, öğretmeni tarafından düzenlenen etkinlikle gerçeğe dönüştürüldü. Daha önce hiç çiğköfte yemeyen ve çiğköfte yapılışını merak eden minik Azra için öğretmeni ve köy halkı seferber oldu. Köy halkının da desteğiyle evlerden getirilen malzemelerle hazırlanan sınıfta, çiğköfte yoğrularak çocuklara dağıtıldı. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de katıldı. Budak, yaşadığı heyecanı şu sözlerle ifade etti:
“Çok mutluyum. Hayallerim gerçekleşti. Öğretmenimle birlikte çiğköfte yedik. İl Milli Eğitim Müdürü’ne teşekkür ederim.”

“İnsanın hayali hayatıdır”
Öğrencilerini daha cesur hayaller kurmaya yönlendirmek amacıyla başladığı projesini anlatan Emrah Polat, “İnsanın hayali hayatıdır diye bir söz vardır. Bu sözden yola çıkarak öğrencilerimi sürekli daha cesur hayaller kurmaya yönlendirmek amacıyla bu projeye başladım. Bu projemin amacı çocukların hayal kurdukları şeyin gerçekleşebileceğini görmelerini sağlamaktı. Bu şekilde hem milletimiz hem de vatanımız için yararlı bireyler yetişecektir. Çocuklar da hayal kurarken hayallerini sınırlandırmayacaktır. Öğrencimin de hayalinin gerçekleştiğini görünce kendimi çok mutlu hissettim. Şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan biri benim” ifadelerini kullandı.

“Biz köy okullarımızı çok önemsiyoruz”
Azra Budak’ın heyecanına ortak olmak için Karaboğa İlkokuluna gelen ve birlikte çiğköfte yoğuran İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Azra kızımız bizim öğrencilerimizden bir tanesi. Onun bir hayali varmış. Daha önce hiç çiğköfte yememiş, yapılırken görmemiş. Öğretmenimiz de sağ olsun bu hayali gerçekleştirmek istemiş. Gördüm ki burada öğretmenimiz sadece öğrencileriyle değil köylülerle de çok güzel bir bağ kurmuş. Köylülerimiz de bugün öğretmenimiz davet etti diye buraya gelmişler. Bizim için çok büyük bir mutluluk bu. Yine bugün Azra kızımızın o heyecanına ortak olduk. Onunla beraber hem çiğköfte yaptık hem yedik. Burada güzel bir örnek var. Biz köy okullarımızı çok önemsiyoruz. Başarının sırrının da buradan geçtiğini düşünüyoruz. O yüzden burada yapılan çalışmaya ben özellikle katılmak istedim" açıklamalarında bulundu.

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