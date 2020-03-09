Eleşkirt’te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eleşkirt’te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı

İHA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Yücekapı Orta okulu öğretmen ve Öğrencilerinin hazırladığı program uzun süre hafızalarda yer edecek kadar etkileyici oldu.

Eleşkirt’te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Yücekapı Orta okulu öğretmen ve Öğrencilerinin hazırladığı program uzun süre hafızalarda yer edecek kadar etkileyici oldu.
Eleşkirt Recep Tayip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda gerçekleşen Dünya kadınlar günü programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılması ile devam etti.
8 mart Dünya kadınlar gününü konu alan sine vizyon gösterimlerinin ardından Yücekapı orta okulu öğrencileri tarafından günün anlamına hitaben şiirler okundu.
Öğrencilerin hazırladıkları oratoryo gösterileri tam not alırken , şehirli ve köylü kadınları konu alan tiyatro gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Yüce kapı ortaokulu öğrencilerinin oynadığı ikinci bir tiyatro ise profesyonel tiyatrocuları aratmayacak kadar kaliteli oldu. Çocuk yaşta evlendirilen Ünzile'nin hayatını konu alan tiyatro gösterimi izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Eşi Ahu Sarı hanımefendi ile programa katılan Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı Program sonrasında Yücekapı ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.
8 Mart Dünya Kadınlar günü programına Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan SARI , İlçe Sağlık müdürü Ahu SARI ,Eleşkirt belediye başkanı Ramazan Yakut, jandarma komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz, Emniyet amiri Recep Kartal, Ak Parti ilçe Başkanı Ergül Tenekeci, Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Milli Eğitim Şube müdürü Erol İsen, Yücekapı Belde Başkanı Nurettin Öztürk, Gençlik ve Spor ilçe müdürü Sabahattin Güzel, Vakıf müdürü Hayrettin Murat, Özel İdare Müdürü Burak Sönmez, Yazı İşleri Müdürü Celal Akdağ, İlçe Tarım Müdürü Murat Yazıcı, İl genel meclisi üyeleri Orhan Yazıcı, Mustafa Mızrak, Şehabettin Cemil Kahriman okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
Hayalleri öğretmenlerinin ellerinde hayat buluyor
YEREL HABERLER Hayalleri öğretmenlerinin ellerinde hayat buluyor
ADÖMYK üyelerinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER ADÖMYK üyelerinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ...
Erkek işine kadın eli değdi
YEREL HABERLER Erkek işine kadın eli değdi
Ağrılı Genel Başkan Gökçek:“Üniversiteler arası tayin için kanuni düzenleme şart”
YEREL HABERLER Ağrılı Genel Başkan Gökçek:“Üniversiteler arası tayin ...
AİÇÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’20) katıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’20) katıldı
Fareler çiftçileri bezdirdi
YEREL HABERLER Fareler çiftçileri bezdirdi
Kaymakam Sarı, metruk binayı bireysel sporlar merkezine çevirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Sarı, metruk binayı bireysel sporlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X