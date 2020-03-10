Amatör ligde Play-Off kuraları çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amatör ligde Play-Off kuraları çekildi

İHA

Ağrı Amatör Liginde 20192020 futbol sezonu playoff kuraları çekildi. Maçlar 2122 Mart'ta oynanacak.

Amatör ligde Play-Off kuraları çekildi

Ağrı Amatör Liginde 20192020 futbol sezonu playoff kuraları çekildi. Maçlar 2122 Mart’ta oynanacak.
Ağrı Amatör Liginde 20192020 futbol sezonu playoff kuraları Ağrı ASKF Aydın Kasar Toplantı Salonunda çekildi. Kura çekimine Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, Tümsad Başkanı Erol Yıldırım, Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ramazan Öztürk ve kulüp yöneticileri katıldı.
Kura çekim programının açılışında konuşarak ASKF’nin on üç yıllık bir örgütlenme olduğunu söyleyen ve playoff sistemini anlatan ASKF Başkanı Erkan Kösedağ “ Ağrı’da uzun yıllardır hep gündemde olan bir sivil yapı oluşturduk. Önemli işlere imza attık. Her yıl gelenekselleştirdiğimiz organizasyonlar ile Ağrı’nın gündeminde yer almayı başardık. Bunları sizlerden yani kulüplerimizden aldığımız güçle yapıyoruz. Playoff maçlarının şampiyonu önümüzdeki sezon ilimizi BAL liginde temsil etme şansını yakalayacak. Bu sebepele bu sezon oynanacak maçlar daha ilgi çekici ve heyecanlı olacak. Tüm sporseverleri bu maçlara bekliyoruz. “ dedi.
Eleşkirt Spor, Vefa Spor, Hamur Spor ve 04 Doğubayazıt Spor’un yer aldı playoff kuraları sonucunda ilk hafta karşılaşmaları belli oldu. İlk hafta maçlarında Hamur Spor ile Eleşkirt Spor karşılaşırken, Ağrı Vefa Spor, Doğubayazıt deplasmanında 04 Doğubayazıt Spor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaftan korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Esnaftan korona virüs önlemi
Eleşkirt'te kurum müdürlerine koronavirüs eğitimi verildi
YEREL HABERLER Eleşkirt'te kurum müdürlerine koronavirüs eğitimi ...
Ağrı’lı Güreşçiler Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Ağrı’lı Güreşçiler Türkiye üçüncüsü oldu
Eleşkirt’te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı
YEREL HABERLER Eleşkirt’te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni ...
Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
Hayalleri öğretmenlerinin ellerinde hayat buluyor
YEREL HABERLER Hayalleri öğretmenlerinin ellerinde hayat buluyor
ADÖMYK üyelerinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER ADÖMYK üyelerinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ...
Erkek işine kadın eli değdi
YEREL HABERLER Erkek işine kadın eli değdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X