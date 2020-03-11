Ağrı’nın En Centilmen Takımı 04 Doğubayazıt Spor

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl uygulamaya konulan “Centilmenlig” uygulamasının sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre 20192020 futbol sezonunda en centilmen futbol takımı 1,14 puanla 04 Doğubayazıt Spor oldu. 04 Doğubayazıt Spor, Centilmenlik Belgesini Askf Başkanı Erkan Kösedağ’dan teslim aldı.

Futbolun bir centilmenlik oyunu olduğunu söyleyen 04 Doğubayazıt Spor Kulüp Başkanı Rıza Sorak “ Doğubayazıt olarak futbolda çok önemli aşamaları geride bıraktık. Her maçta kavgaların yaşandığı bir futbol anlayışından, en centilmen takım olma aşamasına geldik. Futbolcularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. İnşallah playoff sürecinde de aynı şekilde gelen her rakibimizi misafir olarak kabul edip, centilmenliğimizi devam ettireceğiz.” dedi.

Öte yandan 04 Doğubayazıt Spor’un ardından 1,28 puanla Hamur Spor gelirken, ligin sonuncusu 5,23 puanla İshakpaşa Spor takımı oldu.

Takımların Centilmenlik sıralamaları ise şöyle oluştu;

04 Doğubayazıt Spor 1,14

Hamur Spor 1,28

Taşlıçayspor 2,00

Ağrı Vefa Spor 2.1

Bayazıtspor 2,14

Eleşkirtspor 2,53

Ağrı İdmanyurdurspor 3,20

İshak Paşa Spor 5,23

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