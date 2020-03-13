Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dezenfekte edildi



AĞRI, (DHA) AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile spor tesislerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bir dizi önlem alındı. Üniversite yerleşkelerindeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile sosyalkültürel tesisler ve spor tesisleri özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildi. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hastalıkla ilgili tedbirler kapsamında üniversitedeki bina ve tesislerin ekipler tarafından sık sık temizlenip, dezenfekte edildiğini söyledi. Karabulut, üniversite bünyesindeki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp etkinliklerinin iptal edildiğini, zorunlu olanların ise izne tabi olacağını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Salih TEKİN

2020-03-13 09:42:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.