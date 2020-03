Milletvekili Çelebi’den 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını belirterek, “Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı şiar edinmiş tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Milletvekili Ekrem Çelebi, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında, sağlık çalışanlarının, insanların en zor anlarında hizmet sunan bir mesleğin mensupları olarak fedakârca çalıştığını söyledi. İnsanlığın ve Türkiye'nin sağlıklı geleceği için çalışarak çaba gösteren, günün 24 saati kesintisiz verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan sağlık çalışanlarına başarılar dilediğini kaydeden Çelebi, şunları söyledi:

“Doktorlarımızın ile sağlık personelimizin çalışmaları ile halkımızın desteği AK Parti iktidarlarımız süresince sağlık alanında büyük başarılara imza atılmıştır. Ülkemiz tıp alanında dünyada yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmadığı gibi, hekimler ve sağlık çalışanları sürekli kendilerini yenileyerek geliştirmiştir. Daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti için çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürüyoruz. Bununla birlikte sağlık çalışanlarımız gecegündüz, karçamur, bayramtatil demeden büyük bir özveriyle insanların daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterip, verilen görevleri zamanında ve tam olarak yapmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; ‘önce insan’ ve ‘önce sağlık’ diyerek ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı şiar edinmiş tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum."

