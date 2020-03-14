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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

İHA

Üniversite öğrencileri kedilere yuva oldu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek sokakta yaşayan kedilerin barınabilmesi için kedi evleri yaptı.

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Üniversite öğrencileri kedilere yuva oldu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek sokakta yaşayan kedilerin barınabilmesi için kedi evleri yaptı.
Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, kış mevsiminin sert geçtiği Ağrı’da sokakta yaşayan kediler için yaptıkları kedi evlerini, yurdun bahçesine bıraktı.
Sokak kedilerinin beslenmeleri için yiyecek temininde bulunduklarını fakat barınmaları için yeni bir çalışma yapmak istediklerini ve böylece kedi evi yapmaya karar verdiklerini aktaran Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Elif İrgü, “Etrafımızdaki hayvanlara sadece yiyecek verebildiğimizi fark ettim. Onların barınmalarını hiç düşünmüyoruz. Özellikle Ağrı’nın iklimini ve soğuk şartları insanları bu kadar çok zorlarken hayvanları daha fazla zorluyor” dedi.

“Sokak kedilerine nasıl bir yaşam alanı düzenleyebiliriz diye düşünürken aklımıza bu proje geldi“
İrgü, Kedi Evi yapımına karar verdikten sonra yurt yetkililerinden ve çalışanlarından yardım istediklerini ve gerekli malzemeleri temin etmeleri için destek olduklarını dile getirdi. Sokak hayvanları için barınak hazırlamak fikrinin ortaya çıkışını anlatan İrgü, “Sokak kedilerine nasıl bir yaşam alanı düzenleyebiliriz diye düşünürken aklımıza bu proje geldi. Hayvanlar için küçük ahşaptan bir ev yapmayı düşündük. Bu şekilde yapmaya başladık. Önce yurtta çalışan memur arkadaşlarla konuştuk. Bu şekilde bir araya getirdik. Yurt çalışanları yardımcı oldular. Ahşap malzemeleri getirdik. Bizim el becerilerimizin yetersiz kaldığı konular vardı. Ama biz öğrenciler olarak bir araya gelerek bir şekilde boyama kısmını ve ahşap kısmını bitirdik. İşte ortaya bunlar çıktı. Herkes çok beğendi. Sadece kedilere değil tabii ki bunu köpekler içinde yapabiliriz ya da farklı hayvanlar, kuşlar için de projelerimiz var. Amacımız çevreye biraz daha yararlı olmak. Bir hadisi şerifte ' Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin' buyuruluyor. Hayvanlara karşı merhametli olmalıyız“ şeklinde konuştu.
“Eskiden çevre daha fazla hayvanları yönelikti ama şu anda duaya baktığımız zaman hayvanların yaşam alanı daha sınırlandırılmış”
Hayvanlara yönelik projeler yapma fikrinin oluşmasında okuduğu bölümün etkisinin olduğunu vurgulayan Üniversite öğrencisi Elif İrgü, “Aslında Birazda okuduğum bölümün de etkisi vardı. Çünkü insan yaşamı üzerine odaklanıyoruz. Hiçbir zaman hayvanlara çevremizde yaşayan diğer canlılara odaklanmıyoruz. Yaşam alanı dediğimiz gibi şehirleşme alanı betonlaşma özellikle çok fazla. Eskiden çevre daha fazla hayvanları yönelikti ama şu anda duaya baktığımız zaman hayvanların yaşam alanı daha sınırlandırılmış. Amacımız hayvanlara biraz daha yaşam alanı tanımak. Yaptığımız çalışmaların sonucunda böyle bir şeyler ortaya çıktı. Beğenilmesi de çok hoşumuza gitti. Bundan sonra da değişik projelerle gündeme gelirsek bizde seviniriz. Bu projeyi birçok arkadaşımız da birlikte yaptık. Şuan burada olmayanlar da var. Yurtta çalışan memur arkadaşlarımız özellikle çok yardımcı oldular. Boş zamanlarımızda bir araya geldik. Öylece bitirdik projemizi.“ İfadelerini kullandı.
“Malzemeler hem çöpe gitmesin diye kedi evlerine çevirdik“
Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Esra Ekiyek ise Kedi Evlerini yurtta bulunan atıl durumdaki malzemeleri değerlendirerek yaptıklarını ve bu projenin devamında daha farklı projeler yapmayı düşündüklerini aktararak, şunları söyledi: “Biz bu projede aslında yurttaki atıl durumdaki malzemeleri geri dönüştürmek için kullandık. Malzemeler hem çöpe gitmesin diye hem de daha iyi bir şeye dönüştün diye bu kedi evlerine çevirdik. Zaten biz boyayı ustalardan aldık. Malzemeleri de hep yurt bünyesinde temin ettik. Daha doğrusu yurtta kullanılmayan malzemelerden temin ettik. Biz projeyi tasarladık ama birçok hocamız bize destek oldu. Bu projenin devamında köpekler için kuşlar içinde farklı projeler yapmak istiyoruz. Örneğin bir kuşlar için okulda da bir proje yaptık. Hem niye yemlik hem de su içebilecekleri bir proje tasarladık. Daha birkaç tane daha projemizde var. İleri ki zamanlarda yine yapmayı düşünüyoruz.“
“Bu sene ilk defa kedi evi yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz“
Öğrencilerin tasarladıkları projeyle kendilerine geldiğini anlatan KYK Ümmü Eyyüb Kız Öğrenci Yurt Müdürü Nazan Dilan Demircan ise konuşmasında kedilerin yapılan barınakları kullanmaya başladıklarını söyledi. Demircan, konuşmasında şunları aktardı:
“Kızlarımız bize böyle bir projeyle geldiler. Kedi evi yapmak istediklerini söylediler. İki tane kedimiz var. Bu iki kediye ev yapabilir miyiz' dediler. Biz de onların bu güzel projesini onayladık ve destek olduk. Elimizden geleni yaptık. Onlarda sağ olsun böyle güzel iki tane kedi evi yaptılar. Bu şekilde öğrencilerimiz geldiklerinde her zamanda destek olacağız onlara. Kuşlar için de buna benzer bir projemiz var. Hayata geçirdik. Bu şekilde de tekrar devamını da getirdik. 2 senedir kuş evi yapıyorduk. Bu sene ilk defa kedi evi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki kızlarımızın bu şekilde istekleri ve talepleri olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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