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Ağrı’da Kütüphaneler Hizmetlerini Askıya Aldı

İHA

Corona Virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ağrı'da İl Halk, İlçe ve Çocuk Kütüphaneleri 30 Mart 2020 tarihine kadar hizmetlerini durdurdu.

Ağrı’da Kütüphaneler Hizmetlerini Askıya Aldı

Corona Virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ağrı’da İl Halk, İlçe ve Çocuk Kütüphaneleri 30 Mart 2020 tarihine kadar hizmetlerini durdurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan duyuruda, “Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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