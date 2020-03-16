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‘Kadına Şiddet’ konulu kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Uluslararası Rotary 2420.Bölge "Kadına Şiddet''konulu '' Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması" ödül töreni düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

‘Kadına Şiddet’ konulu kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Rotary 2420.Bölge “Kadına Şiddet’’konulu ‘’ Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması” ödül töreni düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İstanbul Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen görkemli törene çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreni öncesi davetlilere hitap eden Rotary 2420. Bölge Federasyonu Guvernörü Nezih Bayındır, bu etkinlikle Kadına Şiddete dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladı.
Ülkemizde ‘Kadına Şiddet’in her yıl artarak devam etiğine vurgu yapan Bayındır “Ülkemizde her gün yeni bir trajik vaka ile karşılaştığımız ‘’kadına şiddet’’ hız kesmemiş, son süratle kurban vermeye devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. Tüm bu üzücü sonuçlardan dolayı toplumsal farkındalık oluşturmak adına Rotary 2420. Bölge ve Kısa Film Komitesi Başkanı Nurdan Tekeoğlu tarafından ‘’Kadına Şiddet’’ Konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya profesyonel ve amatör kategorilerde 22 filmin finale kaldığı açıklandı.
Jüri Başkanı Prof.Dr. Aysun Yüksel başkanlığında, Selda Alkor, Nezih Bayındır, Aysun Azak, Orhan Tekeoğlu, Bulut Reyhanoğlu, Yusuf Saygı’nın yaptığı değerlendirmeler neticesinde ödül alan filmler şu şekilde açıklandı.
Kısa Film Yönetmenleri Derneği Ödülleri:
Amatör dalda yönetmeni Aytek Uğur Can’ın yaptığı “Adım” adlı film, Profesyonel dalda Selin Mincinozlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Hayat” adlı film ödüle layık görüldü.
Örsçelik Balkan Özel Jüri Ödülü Mehmet Tığlı’nın yönetmenliğini yaptığı “Spizella” adlı filme verildi.
Amatör dalda Mesut Aytekin’in yönetmenliğini yaptığı ‘Beyaz’ adlı film üçüncü olurken, Mehmet Kaan Karataş’ın “O Saatte Orada Ne İşi Vardı” adlı filmi ikinci, Neşe Oğuzsoy & Açı Lisesi öğrencileri’nin ‘KADIN’ adlı filmi birincilik ödülünü almaya hak kazandılar.
Profesyonel dalda Halil Ergin & Burçak Harputluoğlu’nun ‘Erk’ adlı filmi üçüncü, Ayçıl Yeltan’ın ‘Topanga’ adlı filmi ikinci, Selin Mincinozlu’nun ‘Hayat’ adlı filmi birincilik ödülünü aldı.
Program ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından son buldu.

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